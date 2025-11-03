Το 15χρονο παιδί-θαύμα του Πρωτέα: Η Χουσελά ντύθηκε Κλαρκ αλλά δεν ήρθε από το πουθενά! (vid)

Δίπλα στο όνομα της στα παιχνίδια των μικρών Εθνικών ομάδων έβλεπες κάτι περίεργα στατιστικά: Χουσελά 30 με 8 τρίποντα, Χουσελά 25 με 7 τρίποντα. Η 15χρονη έκανε το… μπαμ της αγωνιστικής αλλά δεν ήρθε από το πουθενά.

Η 15χρονη Κέλλυ Χουσελά αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της. Η γεννημένη του 2010 αθλήτρια του Πρωτέα θα θυμάται για πολύ καιρό την εμφάνιση της κόντρα στη Νέα Ιωνία, με την ταλαντούχα άσο να κάνει πράγματα και θαύματα στο παιχνίδι, μετρώντας 11 πόντους (όλους στα τελευταία 3'), 3 ασίστ , 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 3/7τρ. σε μία φοβερή εμφάνιση.

Η Χουσελά ωστόσο δεν ήρθε από το πουθενά: Στα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων το περασμένο καλοκαίρι, η διεθνής με την Εθνική Κορασίδων η 15χρονος άσος έλαμψε, σημειώνοντας «τρελά» στατιστικά, με την έφεση της στο τρίποντο να είναι διάχυτη.

Δείτε το video με την φοβερή εμφάνιση της κόντρα στην Νέα Ιωνία: