Γερομιχαλός: «Ο κόσμος “διψάει”, μπορούμε να καταφέρουμε το κάτι παραπάνω»

Η Μύκονος επικράτησε με 77-75 του Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο φόργουορντ των νησιωτών, Πέτρος Γερομιχαλός, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Τα είδα… όλα. Για 35 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί και περιορίσαμε τους παίκτες που θέλαμε για να μη σκοράρουν. Στο τελευταίο δεκάλεπτο χαλαρώσαμε και πιστέψαμε ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι και δεχτήκαμε ένα 18-0 σερί. Είχαμε τον χαρακτήρα και αντιδράσαμε έστω στην τελευταία επίθεση για να νικήσουμε. Δε θυμάμαι την τελευταία φάση, ήταν όλα τόσο γρήγορα και πολύ αγχώδης κατάσταση. Έβαλε ο Άπλμπι το καλάθι και ευτυχώς νικήσαμε».

Για τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα στη GBL: «Οι δύο νίκες αυτές είναι ιστορικές για την ομάδα μας. Ο κόσμος μάς έχει “αγκαλιάσει”, ζούμε εκπληκτικές στιγμές. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι λάθη κάνουμε στο τέλος. Πρέπει να εστιάσουμε στη συγκέντρωση που χάνουμε, νομίζουμε πως το ματς έχει τελειώσει νωρίτερα. Πρέπει να το λύσουμε για να μην επαναληφθεί».

Για το αν το 2-2 ρεκόρ ήταν αναμενόμενο: «Αν μου το έλεγαν στην αρχή της σεζόν, θα το “αγόραζα”. Ξέραμε ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια και ένα εντός, οπότε είναι πολύ καλός απολογισμός. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται αυτά. Καλύτερα να είχαμε ένα πιο εύκολο πρώτο εντός έδρας. Παίζουμε πολύ ωραίο μπάσκετ».

Για τον επόμενο (08/11) αγώνα απέναντι στον Άρη, εκτός έδρας: «Εμείς, όπως σε όλα τα παιχνίδια, πάμε για τη νίκη. Γνωρίζουμε ότι ο Άρης ψάχνει αντίδραση, αλλά εμείς θα μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και θα παίξουμε το μπάσκετ μας».

Για τον ρεαλιστικό στόχο της Μυκόνου: «Νομίζω ότι το επιτελείο και οι παίκτες έχουμε εμπειρία για να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία, αλλά, από ‘κει και πέρα, θεωρώ ότι μπορούμε και κάτι παραπάνω».

Για τον κόσμο της Μυκόνου: «Εδώ ο κόσμος μάς έχει “αγκαλιάσει” από την πρώτη μέρα που ήρθαμε. Το καταλαβαίνουμε από την καθημερινότητα που συναναστρεφόμαστε. “Ζουν και αναπνέουν” για το επόμενο παιχνίδι. Μας δίνουν κίνητρο σε κάθε παιχνίδι για να φτάσουμε στη νίκη».

Για τη φετινή GBL: «Δεν περίμενα τον Άρη και τον Πανιώνιο να έχουν αυτό το ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν, η ΑΕΚ είναι ένα “κλικ” πιο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες που θεωρώ ότι είναι ισοδύναμες. Δε μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, ούτε να υστερεί η μία της άλλης σε κάτι».