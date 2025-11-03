Αυστηρή κριτική του Φιλ Τζάκσον στον Νιλικίνα: «Δεν έμαθε ποτέ του να σουτάρει»

Ο Φιλ Τζάκσον κριτικάρει τον Φρανκ Νιλικινά, τον οποίο είχε επιλέξει στο ντραφτ του ΝΒΑ, στο πέρασμα του από τους Νιου Γιορκ Νικς: «Δεν έμαθε ποτέ του να σουτάρει»

Οκτώ χρόνια μετά την επιλογή του Φρανκ Νιλικινά στο νούμερο 8 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους New York Knicks, o Φιλ Τζάκσον, τότε πρόεδρος της ομάδας, παραμένει σκληρός στην κριτική που κάνει στον Γάλλο γκαρντ. Το 2017 ο Νιλικινά έγινε ο Γάλλος παίκτης που επελέγη πιο ψηλά στο ντραφτ από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία (μετέπειτα τον προσπέρασαν Βίκτορ Γουενμπανιάμα, Αλεσάντρ Σαρ, Τιζιάν Σαλαούν, Ζαχαρί Ρισασέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Κιλιάν Χέιζ), αλλά ποτέ δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

«Το παιχνίδι του ΝΒΑ δεν ήταν για αυτόν. Νόμιζα ότι θα ήταν καλός σε ένα σύστημα με δύο γκαρντ. Είναι ευέλικτος, αλλά ποτέ του δεν έμαθε να σουτάρει» τον επέκρινε ο Φιλ Τζάκσον, 11 φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, στο βιβλίο του Masters of the game.

Ο Νιλικινά ανακηρύχθηκε δύο φορές του γαλλικού πρωταθλήματος (2016, 2017) με την Στρασμπούρ, αλλά δυσκολεύτηκε πολύ να βρει τα πατήματα του στο ΝΒΑ. Μετά την απογοητευτική του θητεία στη Νέα Υόρκη, επιχείρησε την επιστροφή του μέσω του Ντάλας (2021-2023) και στη συνέχεια στην Σάρλοτ (2023-2024).

Συνολικά, έπαιξε 321 παιχνίδια στην κανονική σεζόν, έχοντας μέσο όρο 4,8 πόντους και 2,2 ασίστ σε 17 λεπτά ανά αγώνα. Την περίοδο 2024-2025, ο δύο φορές ασημένιος Ολυμπιονίκης με τη Γαλλία επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και φέτος εντάχθηκε στον Ολυμπιακό για να προσπαθήσει να κατακτήσει τον τίτλο της EuroLeague μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, έναν άλλο Γάλλο του οποίου η θητεία με τους Νικς έληξε άσχημα.