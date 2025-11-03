Ο Ντόντα Χολ MVP της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Ο Ντόντα Χολ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

«Ο Ντόντα Χολ στην εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL πραγματοποίησε όχι μόνο την καλύτερη επίδοση στην ευστοχία σουτ δύο πόντων στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» (10/10) στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα αλλά και αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού που αγωνίζεται για «παρθενική» φορά στην καριέρα του στην Stoiximan GBL, αναδεικνύεται για πρώτη, επίσης, φορά Πολυτιμότερος Παίκτης της Εβδομάδας.

Ο Χολ συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο ranking, που ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ είχε εκτός από 10/10, συνολικά 23 πόντους με 3/3 ακόμη βολές, 6 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κόψιμο, δύο κερδισμένα φάουλ, τέσσερα φάουλ εναντίον και ένα κλέψιμο σε 22’ και 10’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας».