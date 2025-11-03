Κάλεσμα του Αθηναϊκού στον κόσμο για το ματς με την Μπεσίκτας

Ο Αθηναϊκός κάλεσε τον κόσμο του στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας για το Eurocup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19.30 τα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, σηκώνουν στους ώμους τους την Ελλάδα, το Ελληνικό μπάσκετ.

Απέναντι στην Τουρκική Μπεσίκτας, ο Αθηναΐκός Qualco χρειάζεται ΜΟΝΟ νίκη για να τεθεί επικεφαλής του ομίλου και να προκριθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του EuroCup.

Και τα κορίτσια χρειάζονται όλες και όλους εμάς στο πλευρό τους.

Όλοι λοιπόν την Τετάρτη στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ της Εργάνης στο Βύρωνα.

Μαζί με τους φίλους, τις οικογένειες μας, μαζί με όλες και όλους οσοι αγαπούν το Βύρωνα, το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ, τον γυναικείο αθλητισμό και θέλουμε να καμαρώσουμε την ιστορική μας ομάδα να προχωράει ψηλά.

Την Ελλάδα μας να προχωράει μπροστά!

Να ξαναγράψουμε ιστορία»!