Το BCL ανέλυσε τις δύσκολες φάσεις της αγωνιστικής (vids)

Κι αυτή την βδομάδα το Basketball Champions League παρουσίασε κι ανέλυσε τα δύσκολα σφυρίγματα της αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

ΑΓΩΝΑΣ: ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΤΖΕΛΙΑ - ΤΡΑΠΑΝΙ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: GOALTENDING

Το σουτ του παίκτη με την κόκκινη φανέλα με τον αριθμό #0 μπλοκάρεται από τον παίκτη με τη λευκή φανέλα και τον αριθμό #44. Οι διαιτητές δεν καταλογίζουν καμία παράβαση.

Άρθρο 31.2.1: Goaltending υπάρχει όταν ένας παίκτης αγγίζει την μπάλα ενώ βρίσκεται εντελώς πάνω από το επίπεδο τη στεφάνης και:

- Βρίσκεται στην καθοδική της πορεία προς το καλάθι ή

- Αφού έχει αγγίξει το ταμπλό.

Αποτέλεσμα: Λανθασμένη απόφαση των διαιτητών. Η μπάλα ήταν εντελώς πάνω από το επίπεδο την στεφάνης και είχε ήδη αγγίξει το ταμπλό όταν μπλοκαρίστηκε. Δύο πόντοι θα έπρεπε να είχαν κατοκυρωθεί.

ΑΓΩΝΑΣ: ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΟΥΛ

Ο παίκτης με την πράσινη φανέλα και τον αριθμό #21 ξεκινά μια μετάβαση και ο παίκτης με την κίτρινη φανέλα και τον αριθμό #31 δημιουργεί μια αντικανονική επαφή, η οποία καταλογίζεται ως προσωπικό φάουλ από τους διαιτητές.

Άρθρο 37.1.1: Ένα αντιαθλητικό φάουλ είναι μια επαφή παίκτη η οποία αποτελεί:

Μια αχρείαστη επαφή που προκαλείται από τον αμυντικό παίκτη προκειμένου να σταματήσει την μετάβαση της επιθετικής ομάδας στο transition. Αυτό ισχύει μέχρι ο επιθετικός παίκτης να ξεκινήσει την προσπάθεια σουτ.

Μια αντικανονική επαφή που προκαλείται από έναν παίκτη από πίσω ή πλευρικά σε έναν αντίπαλο, ο οποίος προχωρά προς το καλάθι του αντιπάλου και χωρίς αντιπάλους μεταξύ του παίκτη που τρέχει προς την επίθεση και του καλαθιού, και

- ο επιθετικός παίκτης έχει τον έλεγχο της μπάλας, ή

- ο επιθετικός παίκτης προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας, ή

- η μπάλα έχει απελευθερωθεί με πάσα στον επιθετικό παίκτη.

Αυτό ισχύει μέχρι ο επιθετικός παίκτης να ξεκινήσει την προσπάθεια σουτ.

Αποτέλεσμα: Σωστή απόφαση από τους διαιτητές.

Η επαφή δεν πληρούσε κανένα κριτήριο για να θεωρηθεί αντιαθλητικό φάουλ. Από τη μία πλευρά, ο παίκτης με την κίτρινη φανέλα έπαιξε με μια κανονική αμυντική κίνηση, προσπαθώντας να φτάσει την μπάλα, η οποία απομακρύνθηκε από το σημείο επαφής λόγω της ντρίμπλας του επιθετικού.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε ένας άλλος παίκτης της Κίτρινης ομάδας ανάμεσα στον παίκτη με την μπάλα και το καλάθι της Κίτρινης ομάδας. Προσωπικό φάουλ.

ΑΓΩΝΑΣ: ΟΥΝΙΚΑΧΑ - ΟΣΤΑΝΔΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΦΑΟΥΛ

Ο παίκτης με την κίτρινη φανέλα και τον αριθμό #4 δέχεται την μπάλα και κατευθύνεται προς το καλάθι. Πραγματοποιείται επαφή με τον παίκτη που φοράει πράσινη φανέλα και τον αριθμό #33 και ο επικεφαλής διαιτητής καταλογίζει αρχικά επιθετικό φάουλ στον Κίτρινο #4.

Μετά από μια σύντομη συζήτηση, οι διαιτητές αποφασίζουν ότι η επαφή έγινε μετά την απελευθέρωση της μπάλας για το σουτ και ως εκ τούτου μετρούν τους δύο πόντους στον Κίτρινο #4 και δίνουν την κατοχή στην Πράσινη ομάδα.

Άρθρο 33.6: Ένας παίκτης που έχει πηδήξει στον αέρα από ένα σημείο του γηπέδου έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί ξανά στο ίδιο σημείο. Έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί σε άλλο σημείο του γηπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι το σημείο προσγείωσης και η άμεση διαδρομή μεταξύ του σημείου απογείωσης και του σημείου προσγείωσης δεν είναι ήδη κατειλημμένη από αντίπαλο/ους κατά τη στιγμή της απογείωσης.

Άρθρο 15.1.3: Η πράξη του σουτ με συνεχή κίνηση σε μια κατεύθυνση προς το καλάθι ή άλλο κινούμενο σουτ τελειώνει όταν η μπάλα έχει φύγει από το/τα χέρι/α του παίκτη και, σε περίπτωση που ο σουτέρ από τον αέρα, και τα δύο πόδια έχουν επιστρέψει στο έδαφος.

Αποτέλεσμα: Λανθασμένη απόφαση του διαιτητή.

Ο παίκτης με την πράσινη σημαία #33 εξακολουθούσε να κινείται αφότου ο κίτρινος #4 έφυγε από το γήπεδο για το λέι απ και κατέλαβε ένα ελεύθερο σημείο προσγείωσης όταν ο κίτρινος #4 απογειώθηκε. Αυτό είναι φάουλ μπλοκαρίσματος.

Θα έπρεπε να είχαν δοθεί δύο πόντοι και μία ελεύθερη βολή στην κίτρινη ομάδα, καθώς δεν είχε ολοκληρώσει το σουτ του. Δεν είχε επιστρέψει στο γήπεδο και με τα δύο πόδια.

ΑΓΩΝΑΣ: ΣΑΛΟΝ - ΣΑΜΠΑΧ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΚΡΙΝ

Ο παίκτης με την κόκκινη φανέλα και τον αριθμό #2 κάνει σκριν στον συμπαίκτη του με το νούμερο #1 και γίνεται επαφή με τον παίκτη που φορά τη λευκή φανέλα με τον αριθμό #13. Ο διαιτητής καταλογίζει επιθετικό φάουλ στον Κόκκινο με τη φανέλα #2.

Άρθρο 33.7: Παράνομο σκριν είναι όταν ο παίκτης που κάνει σκριν σε έναν αντίπαλο:

Κινείται όταν γίνεται η επαφή.

Δεν έδωσε επαρκή απόσταση κατά τη δημιουργία σκριν εκτός του οπτικού πεδίου ενός ακίνητου αντιπάλου όταν έγινε η επαφή.

Δεν σεβάστηκε τα στοιχεία του χρόνου και της απόστασης ενός αντιπάλου σε κίνηση όταν έγινε η επαφή.

Αποτέλεσμα: Σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Ο Κόκκινος #2 εξακολουθούσε να κινείται και δεν έδωσε επαρκή απόσταση κατά τη δημιουργία σκριν εκτός του οπτικού πεδίου του Λευκού #13. Αυτό είναι παράνομο σκριν.