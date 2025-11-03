Α1 Γυναικών: MVP η Μάλι, MVP Next Gen η Αλεξιά

Πολλές συγκινήσεις και συναρπαστικά παιχνίδια τρία εκ των οποίων κρίθηκαν στη παράταση πρόσφερε η 5η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.

Από τις αθλήτριες που ξεχώρισαν ήταν η Λόρεν Μάλι του Πρωτέα Βούλας που αναδείχθηκε MVP, ενώ η Διαμάντω Αλεξιά κέρδισε για δεύτερη φορά την διάκριση της MVP Next Gen.

Η Λόρεν Μάλι στην νίκη του Πρωτέα Βούλας με 85-80 στην παράταση επί της Ιωνίας είχε 39 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 46 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 45 λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη η Διαμάντω Αλεξιά αν και ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε με 78-54 είχε 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο και 16 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 23’43’’ λεπτά συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Αγγελική Βιντσιλαίου (Ιωνία): 11 πόντοι, 11 ασίστ

Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco) : 20 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Ντάνιελ Ράμπερ (Ολυμπιακός): 15 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Τζάελιν Μπράουν (Παναθηναϊκός): 14 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός): 15 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Διονυσία Αλεξανδρή (Παναθλητικός): 12 πόντοι, 13 ασίστ

Σερένα Γκέλντοφ (Παναθλητικός): 23 πόντοι, 20 ριμπάουντ

Αμάνι Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 18 πόντοι, 18 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 114

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 108

Μόρις (Παναθλητικός) 85

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 84

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 81

Ριμπάουντ

Κλαρκ (Ιωνία) 63

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 58

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 45

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 43

Κόρνγουελ (Πρωτέας Βούλας) 42

Ασίστ

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 34

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 33

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 32

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 30

Αλεξανδρή (Παναθλητικός) 29

Κλεψίματα

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 15

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 15

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 12

Νάτσκου (Αμύντας) 12

Τζέιμς (Παναθλητικός) 11

Τάπες

Μπορκόβσκα (Αθηναϊκός Qualco) 7

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 6

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 5

Μπαντόμα (Ανόρθωση Βόλου) 5

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 5



Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 114

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 109

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 93

Κλαρκ (Ιωνία) 92

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 92

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.