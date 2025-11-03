Στον αέρα το παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Ντουμπάι BC!

Στον αέρα είναι η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Ντουμπάι BC για την 9η αγωνιστική της Euroleague!

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11, 20:00) στο Σεράγεβο, υπάρχουν όμως έντονες κινητοποιήσεις κι αντιδράσεις για τη φιλοξενία της ομάδας του Ισραήλ από τους Βόσνιους.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι κάτοικοι του Σεράγεβου προχώρησαν σε διαμαρτυρία, αναρτώντας ένα μεγάλο πανό στην πόλη που ζητάει την ακύρωση της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Μάλιστα έχει ήδη δημιουργηθεί μία οργάνωση που ονομάζεται «Όχι στο όνομά μας», η οποία με ανακοίνωσή της ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς την ακύρωση της διεξαγωγής της αναμέτρησης.



«Οι κάτοικοι της πόλης δεν είναι διατεθειμένοι το γήπεδο στο Σαράγεβο, που χτίστηκε από τους κατοίκους της πόλης και ανήκει σε αυτούς, να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις που αποτελούν ταπείνωση για την πόλη, την ιστορία της και την αξία των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. Σε ημέρες που το Παγκόσμιο Δικαστήριο συνεχίζει τις διαδικασίες του κατά του Κράτους του Ισραήλ για τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, οποιαδήποτε συνεργασία με ισραηλινά αθλητικά ιδρύματα συνιστά συναίνεση στη γενοκτονία.



Η κυβέρνηση του Σεράγεβου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να ακυρώσει την εκδήλωση, στην οποία οι πολίτες της Βοσνίας αντιτίθενται σθεναρά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε πως η Ντουμπάι BC επέλεξε τη βοσνιακή πόλη για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας.