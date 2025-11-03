ΝΕ Μεγαρίδος - ΑΓΕΧ: Με την αυτοπεποίθηση στο ζενίθ

Η έκτη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι μετρούν τρεις συνεχείς νίκες και θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στα Μέγαρα (3-0). «Έχουμε προετοιμαστεί καλά για να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ έμπειρους παίχτες. Ωστόσο νιώθουμε καλά και δουλεύουμε για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κλειδί για το παιχνίδι θα είναι η άμυνα μας εφόσον παίζουμε και στο γήπεδο μας θα έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας που μας στηρίζει σε κάθε παιχνίδι και αυτό μας δίνει πάρα πάνω ώθηση και κίνητρο», τόνισε ο 23χρονος φόργουορντ της ΝΕΜ, Τηλέμαχος Βησσαρίου.

Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από δύο διαδοχικές επιτυχίες και θέλουν να τριτώσει το καλό. «Το παιχνίδι της Δευτέρας θα είναι πολύ δύσκολο, επειδή η NEM είναι μια πολύ καλή ομάδα αθλητική με πλούσιο ιστορικό . Αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να διαχειριστούμε την πίεση παίζοντας παράλληλα με το δικό μας στυλ παιχνιδιού, νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να φύγουμε με νίκη», δήλωσε ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ των Χαλκιδαίων, Ζακ Μπράιαντ.