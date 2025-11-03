Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός των συνόρων (pics)

Δείτε τι έκαναν οι Ελληνίδες παίκτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Μία αναμέτρηση με έντονο το ελληνικό στοιχείο, μία νίκη ύστερα από τρεις συνεχόμενες ήττες και μία εντυπωσιακή ομαδική εμφάνιση, ήταν ο απολογισμός της αγωνιστικής εβδομάδας στα εθνικά πρωταθλήματα της Τουρκίας, της Τσεχίας και της Ισπανίας όπου αγωνίζονται η Μαριέλλα Φασούλα, η Άρτεμις Σπανού και η Έλενα Μποσγανά, αντίστοιχα.

Στην Τουρκία, χθες (2/11) η Μερσίν -προπονητής της οποίας είναι ο Τζώρζης Δικαιουλάκος- νίκησε εκτός έδρας 81-76 την Μπεσίκτας, σ’ έναν ενδιαφέρον αγώνα όπου οι φιλοξενούμενοι στο μεγαλύτερο μέρος του είχαν το προβάδισμα, αλλά από τα μέσα της τρίτης περιόδου και μετά δυσκολεύτηκαν μέχρι να κάμψουν την αντίσταση του αντιπάλου τους.

Πρώτη σκόρερ των νικητών ήταν η Αμερικανίδα Κένεντι Μπερκ (21 π., 9 ριμπ., 1 ασίστ ) ενώ από την Μπεσίκτας, η Μαριέλλα Φασούλα «έγραψε» στην στατιστική της 18 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 28΄28’’ συμμετοχής.

Στην Τσεχία, η Ζαμπίνι Μπρνο «ξέσπασε» στον αγώνα με αντίπαλο την Σλοβάνκα της οποίας επικράτησε με σκορ 104-67. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται η Άρτεμις Σπανού είχε ηττηθεί στο EuroCup από την Κάστορς (65-71), αποτέλεσμα το οποίο έχει βάλει σε περιπέτειες την πρόκρισή της στους «32» της διοργάνωσης.

Στο παιχνίδι με την Σλοβάνκα η Σπανού πέτυχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Τέλος, στην Ισπανία η Λεγκανές επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με σκορ 84-56 της Γκραν Κανάρια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Liga Femenina Endesa με την Έλενα Μποσγανά να έχει έξι λεπτά συμμετοχής (1 ριμπ.).