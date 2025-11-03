MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα αποτελέσματα του NBA: Έσπασε το αήττητο των Μπουλς και Σπερς

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οκτώ παιχνίδια περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Σικάγο Μπουλς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα την φετινή σεζόν.

Οι «Ταύροι» ηττήθηκαν από τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ οι Σπερς λύγισαν στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να είναι η μοναδική αήττητη ομάδα μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 137-106
Μπρούκλιν Νετς - Φιλαδέλφεια 76ερς 105-129
Σάρλοτ Χόρνετς - Γιούτα Τζαζ 126-103
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ατλάντα Χοκς 117-109
Τορόντο Ράπτορς - Μέμφις Γκρίζλις 117-104
Νιου Γιορκ Νικς - Σικάγο Μπουλς 128-116
Φοίνιξ Σανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 130-118
Λος Άντζελες Λέικερς - Μαϊάμι Χιτ 130-120

Τα αποτελέσματα του NBA: Έσπασε το αήττητο των Μπουλς και Σπερς