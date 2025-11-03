Πρώτη ήττα για τους Σπερς την φετινή σεζόν

Μετά από πέντε σερί νίκες, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, ηττήθηκαν για πρώτη φορά την φετινή σεζόν (130-118), με τους Σανς να βάζουν τέλος στο σερί των Τεξανών.

Οι Σπερς έκαναν εντυπωσιακή εκκίνηση την φετινή σεζόν, όμως στο Φοίνιξ μπήκε «stop» στην ξέφρενη πορεία τους, με τους Σανς να κάνουν μια εμφατική νίκη απέναντι τους.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκαν την κακή βραδιά του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων και ριμπάουντ.

Ο Ντέβιν Μπουκερ με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Φοίνιξ Σανς, με τον Στεφόν Καστλ να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 26 πόντους, 7ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης