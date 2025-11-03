Ανεβαίνουν οι Ράπτορς με δεύτερη συνεχόμενη νίκη

Οι Καναδοί βρίσκονται σε ανοδική πορεία, αφού μετά τη νίκη τους απέναντι στους Καβαλίερς, έκαμψαν και την αντίσταση των Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας με 117-104.

Οι Ράπτορς ξεκίνησαν με νίκη την σεζόν, όμως έκτοτε γνώρισαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες προβληματίζοντας με τις εμφανίσεις τους, όμως το τελευταίο διάστημα έχουν βρει τα πατήματά τους.

Οι Γκρίζλις από την πλευρά τους γνώρισαν δεύτερη συνεχόμενη ήττα, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Ράπτορς, όμως έχουν να διαχειριστούν και εξωαγωνιστικά προβλήματα μετά την τιμωρία του Τζα Μοράντ.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ράπορς, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης