Οι Νικς έσπασαν το αήττητο σερί των Μπουλς

Μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες, οι Σικάγο Μπουλς λύγισαν από τους Νιου Γιορκ Νικς με 128-116, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα την φετινή σεζόν.

Οι Νεοϋορκέζοι φρόντισαν να δείξουν στους «Ταύρους» ότι δεν θα αστειευτούν, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 34-24, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +8 (68-60).

Στο δεύτερο μέρος οι Νικς συνέχισαν με αμείωτο ρυθμό ανεβάζοντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα, για να φτάσουν στη νίκη που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 3-3, σπάζοντας και το αήττητο των Μπουλς (5-1).

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης