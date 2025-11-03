Οι Καβαλίερς λύγισαν τους Χοκς με ανατροπή

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αν και έχαναν στο πρώτο ημίχρονο, ανέτρεψαν την κατάσταση πανηγυρίζοντας τη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με 117-104.

Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, επιτρέποντας στους Χοκς, να κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι με 50-52, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν εκπληκτική δεύτερη περίοδο.

Στο δεύτερο μέρος, όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε, αφού οι Καβαλίερς ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, έκαναν γρήγορα την ανατροπή και έκλεισαν το ματς έχοντας διψήφιο προβάδισμα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καβαλίερς ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ που είχε 37 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς, έχοντας 23 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης