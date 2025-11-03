Περίπατος για τους Χόρνετς κόντρα στους Τζαζ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έστησαν πάρτι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 126-103.

Οι Χόρνετς μπήκαν με... άγριες διαθέσεις στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 39-25, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 27 πόντων (71-48).

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους Χόρνετς να φτάνουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 3-4.

Ο Μάιλς Μπρίτζες κάλυψε άψογα την απουσία του ΛαΜέλο Μπολ, έχοντας 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Τζαζ ξεχώρισε ο Λάουρι Μάρκανεν έχοντας 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

