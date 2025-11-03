Άνετο πέρασμα των Σίξερς από την έδρα των Νετς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς, έκαμψαν με άνεση την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 129-105.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο με τους Σίξερς να έχουν το προβάδισμα με 37-40, όμως στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι πάτησαν το γκάζι και πήραν διψήφια διαφορά (55-73).

Η κυριαρχία των Σίξερς, συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, διατηρώντας σταθερά διψήφια διαφορά, κάτι που τους επέτρεψε στο φινάλε να κάνουν διαχείριση του ρόστερ τους.

O Κουέντιν Γκράιμς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς, έχοντας 17 πόντους, 17 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης