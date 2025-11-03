Tι πιο σύνηθες: Έβδομη σερί νίκη για τους Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ παραμένουν αήττητη στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, διαλύοντας και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 137-106.

Oι πρωταθλητές του NBA, επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, κυριάρχησαν απέναντι στους «Πελεκάνους» και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη.

Έτσι, οι Θάντερ έκαναν το 7-0 την φετινή σεζόν και πηγαίνουν για την υπεράσπιση των σκήπτρων τους με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, ενώ αντίθετα οι Πέλικανς έμειναν χωρίς νίκη (0-6).

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Θάντερ, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης