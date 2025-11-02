Πλήγμα με Σενγκέλια στην Μπαρτσελόνα

Ο 34χρονος Γεωργιανός διεθνής φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στην ήττα από τη Μούρθια, όπου αγωνίστηκε για 25', όντας ο κορυφαίος της παίκτης με 21 πόντους.
Ωστόσο, στάθηκε άτυχος, γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και οι εξετάσεις θα δείξουν ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος και αν χρειαστεί να απουσιάσει από έναν αριθμό παιχνιδιών στις επόμενες ημέρες.
Για την Μπαρτσελόνα ακολουθεί το εντός έδρας ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague (7/11) και το εκτός έδρας ματς με τη Χιρόνα (9/11) για την ACB.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) November 2, 2025
𝐓𝐨𝐤𝐨 𝐒𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐚 té un esquinç en el turmell esquerre. L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/Ygl1d1zYEZ