Πλήγμα με Σενγκέλια στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα δεν έχασε μόνο το εντός έδρας ματς με τη Μούρθια (78-81), αλλά και τον Τόκο Σενγκέλια.

Ο 34χρονος Γεωργιανός διεθνής φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στην ήττα από τη Μούρθια, όπου αγωνίστηκε για 25', όντας ο κορυφαίος της παίκτης με 21 πόντους.

Ωστόσο, στάθηκε άτυχος, γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και οι εξετάσεις θα δείξουν ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος και αν χρειαστεί να απουσιάσει από έναν αριθμό παιχνιδιών στις επόμενες ημέρες.

Για την Μπαρτσελόνα ακολουθεί το εντός έδρας ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague (7/11) και το εκτός έδρας ματς με τη Χιρόνα (9/11) για την ACB.