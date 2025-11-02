Ήττα για τον Αστέρα μετά από οκτώ σερί νίκες και πριν τον Παναθηναϊκό

Αφού μέτρησε οκτώ σερί νίκες σε Euroleague και Αδριατική Λίγκα, ο Ερυθρός Αστέρας έχασε στην έδρα της Σουμπότιτσα με 85-80, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (5/11) για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έπαιζε από τις 14 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 του μήνα όλα τα ματς της στο Βελιγράδι, κάνοντας το 7/7, ενώ είχε προηγηθεί και το διπλό επί της Φενέρμπαχτσε. Τώρα, φεύγοντας από το Βελιγράδι, έχασε από την αήττητη Σουμπότιτσα (4-0) και με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, αφού το υπέρ του 69-77 έγινε 82-77 λίγο πριν τη λήξη.

Για τον Ερυθρό Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε 16 πόντους και ο Γιάγκο Ντος Σάντος 11 πόντους και 8 ασίστ, ενώ για τους νικητές ο Ντανίλο Νίκολιτς έβαλε 21 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, με τον γνώριμο από τα ελληνικά γήπεδα, Ολιβιέ Χάνλαν να προσθέτει 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-47, 61-65, 85-80