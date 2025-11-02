Έκτη σερί νίκη για τη Βαλένθια με 100άρα και rotation πριν το Κάουνας

Η Βαλένθια δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Μπούργκος, κέρδισε με 100-82 φτάνοντας τις έξι σερί νίκες σε ACB και Euroleague.

Με αυτή τη νίκη οι «νυχτερίδες» διατήρησαν το αήττητο στο ισπανικό πρωτάθλημα (5-0) και ετοιμάζονται για μια σκληρή δοκιμασία στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 9η αγωνιστική της Euroleague (7/11).

Στο ματς με την Μπούργκος ο Πέδρο Μαρτίνεθ άνοιξε το rotation, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του και είδε τον Ζαν Μοντέρο να έχει 17 πόντους και 7 ασίστ. Ακόμα ο Νέιτ Ρίβερς είχε 14 πόντους και ο Ματ Κοστέλο 11 πόντους.

Για την Μπούργκος, που έπεσε στο 1-4 και στις χαμηλότερες θέσεις της βαθμολογίας, ξεχώρισαν ο Λούκας Φίσερ με 16 πόντους και ο Ζερμέιν Σάμουελς με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 32-21, 55-35, 71-57, 100-82