Ήττα-σοκ για την Μπαρτσελόνα από τη Μούρθια

Σόκαρε την Μπαρτσελόνα (2-3) η Μούρθια (4-1) και πέρασε νικηφόρα από την Βαρκελώνη με 81-78 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της ACB. «Μαγικοί» Φόρεστ και Κέικοκ για τους νικητές 19 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση, προηγήθηκαν από νωρίς με +11 (10-21) στα μέσα του δεκαλέπτου και τελείωσαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι στο σκορ με το εντυπωσιακό 16-34. Στην δεύτερη περίοδο αύξησαν ακόμη περισσότερο την διαφορά στο +21 (21-42) πιάνοντας στον ύπνο την ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση και μείωσαν στους -11 (38-49). Στα αποδυτήρια πήγαν με ένα 14 πόντους στην πλάτη (42-56).

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι «μπλαουγκράνα» έριξαν την διαφορά κάτω από τους 10 (49-58) με την Μούρθια να απαντά ξανά και με ένα επιμέρους 10-4 έφυγαν στους 14 (51-65). Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Μπάρτσα έσφιξε την άμυνά της, πλησίασε στον πόντο (76-77) ωστόσο η Μούρθια άντεξε και πήρε ένα τεράστιο «διπλό» με πρωταγωνιστές τους Κέικοκ (20π. 6ρ.) και Φόρεστ (19π. 3ασ. ). Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τόκο Σενγκέλια με 21 πόντους και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-34, 42-56, 61-73, 78-81