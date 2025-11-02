O Nίκολιτς ύποπτος και για απόπειρα δολοφονίας και βασικό στέλεχος της «Φυλής των Μάγων»

Σταματημό δεν έχουν οι λεπτομέρειες για τη δράση του διαιτητή της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τη διοργανώτρια αρχή μετά τις βαρύτατες κατηγορίες που τον ακολουθούν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από την «Blic», ο Ούρος Νίκολιτς είναι ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας του Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό και ως Αλιμπέγ. Εκείνος, είναι ευρέως γνωστός στους οπαδικούς κύκλους, καθώς αποτελεί υποστηρικτή της Παρτίζαν και ηγετικό μέλος της κερκίδας της.

Ο πρώην διαιτητής, φέρεται πως προσπάθησε να τον... βγάλει από τη μέση, έχοντας ως συνεργό τον Ούρος Πιπέρσκι, που έχει επίσης ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Υπάρχουν υποψίες πως σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, τον Ιανουάριο του 2020, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι.

Ο Νίκολιτς μάλιστα, είχε ενημερωθεί πλήρως για το σχέδιο εκτέλεσης (με χρήση όπλου) του γνωστού οπαδού, όπως και για το πλάνο διαφυγής των θυτών. Ο διαιτητής λοιπόν, ήταν ένα από τα βασικότερα στελέχη της «Φυλής των Μάγων», όπως ονομάζεται η οργάνωση και είχε υπό την εποπτεία του την ένοπλη επίθεση.