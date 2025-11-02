Κορυφή για τρεις μετά την πρώτη ήττα του Πρωτέα Βούλας

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίστηκε την Κυριακή (2/11) η 6η αγωνιστική της Elite League, με τον Πρωτέα Βούλας να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και να αποκτάει συγκάτοικους στην κορυφή τη Δόξα Λευκάδας και τον Βίκο Ιωαννίνων (5-1).

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA έβαλε τέλος στο αήττητο του Πρωτέα Βούλας νικώντας τον στο νησί του Ιονίου με 76-65, πιάνοντάς τον στην πρώτη θέση. Οι Vikos Φalcons πέρασαν με 62-57 από το Ψυχικό και έφτασαν επίσης τις πέντε νίκες. Ο Κόροιβος έβαλε τέλος σε ένα σερί δύο ηττών συντρίβοντας με 94-64 το Αιγάλεω στην Αμαλιάδα. Με ανατροπή από το -12 (60-72) στην τελευταία περίοδο, η Νίκη Βόλου επιβλήθηκε του Evertech Παπάγου με 82-78.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 18:30 με το παιχνίδι ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 82-78

Ψυχικό-Vikos Φalcons 57-62

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 76-65

Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Στρέμπας-Παπαγεωργίου Δ. (Θεοδοσόπουλος)

Δεκάλεπτα: 23-18, 54-30, 75-49, 94-64

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Αδαμόπουλος 2, Λεμπέσης 15 (1), Σλέιτερ 7 (1), Κωνσταντινίδης 18 (6), Βασιλάκος 3 (1), Πιλάβιος 13 (1), Παρασκευόπουλος 6, Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 16

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 12 (2), Κάρτραϊτ 20 (1), Κουτσουμάρης, Βέλκος 3 (1), Μαντίκος 3 (1), Παπαδημητρίου 4, Λάμπρου 2, Κουστένης 2, Δεϊμέζης, Ντίπτσης 15 (2), Πρίφτης 3

Ψυχικό-Vikos Φalcons 57-62

Διαιτητές: Κάρδαρης-Νάστος-Μπον (Γερός)

Δεκάλεπτα: 9-14, 23-33, 41-45, 57-62

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7 (1), Κουκάς 2, Χέντερσον 17, Δήμου, Αντωνάκης 2, Καρράς 8, Γουέλς 10 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 4, Θεοδώρου 5 (1)

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 19 (2), Σιμιτζής 7 (1), Γεωργίου, Άντερσον 9 (1), Γράβας 4, Διαμαντάκος 9, Καμπερίδης 5 (1), Τσούκας, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1)

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 76-65

Διαιτητές: Ντόγκας-Μαγκλογιάννης-Αγραφιώτης Β. (Γκαρτζονίκας)

Δεκάλεπτα: 27-18, 44-30, 58-51, 76-65

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης, Ρόμπινσον 17, Άλεν 13 (1), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 10 (2), Σταυρακούκας 21 (1), Χαντζής 4, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι 5

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 12 (2), Μιλεντίγεβιτς 10 (1), Ρις 11, Κόης 8 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 2, Μπέλη 2, Κουρτίδης 7, Βουλγαρόπουλος 11

Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 82-78

Διαιτητές: Νικολαΐδης-Λουλουδιάδης-Ταρενίδης (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 23-23, 44-46, 60-69, 82-78

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 17, Τζόνσον 10, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 5 (1), Γιαννούτσος, Δήμος 6, Καραγεωργίου 9 (1), Σπυρόπουλος 8, Μπακέας 6 (1), Νίκολης 6, Τσουμάνης 15

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 11 (3), Άντερτον 8, Μερμίγκης 3, Δενδρινός 7 (1), Μαλέλης 14 (3), Σκούρτης 10, Αγγελή, Καραμαλέγκος 2, Σκοτ 23

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 8-10/11)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

17:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό

17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη

17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες

17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)