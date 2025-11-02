Ζάλγκιρις - Ρίτας 79-75: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και... κορυφή

Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Ρίτας με 79-75 για την 6η αγωνιστική του λιθουανικού πρωταθλήματος και έμεινε πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας. Πρωταγωνιστής ο Φρανσίσκο με 15 πόντους και 5 ασίστ.

Η Ζάλγκιρις (6-1) πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και πέμπτη μαζί με την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρίτας (5-2) στο Κάουνας στο ντέρμπι κορυφής του λιθουανικού πρωταθλήματος και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην βαθμολογία.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 6 πόντους (15-21) στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου ενώ στην δεύτερη περίοδο έφτασαν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (21-31) για πρώτη φορά. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε και με ένα επιμέρους σκορ 21-7 έκλεισε προηγούμενη το ημίχρονο με 42-38.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ματσιούλις δεν άφησε την Ρίτας να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, προηγήθηκε με 15 πόντους (67-52) και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη. Πρωταγωνιστής ήταν ο συνήθης ύποπτος, Σιλβέν Φρανσίσκο με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ακολούθησε ο Αζουόλας Τουμπέλις με 12 πόντους. Για την Ρίτας ξεχώρισε ο Χάρντινγκ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 τελικές πάσες.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 42-38, 64-52, 79-75