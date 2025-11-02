Επέστρεψαν στις νίκες Παναθλητικός και ΠΑΣ Γιάννινα - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών

Ο Παναθλητικός μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι επικράτησε στην παράταση με 85-81 της Ανόρθωσης Βόλου, η οποία έμεινε ουραγός και χωρίς νίκη. Πιο εύκολα ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε με 70-58 τον Αμύντα, κάνοντας έτσι το 3/3 στην έδρα του.
Αποτελέσματα (2/11)
Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)
ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας 70-58
Σάββατο 1/11
Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80
Αθηναϊκός Qualco – Πανσερραϊκός 78-54
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)
Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης
Δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 56-53, 73-73 (κ.δ.), 85-81 (παρ.)
Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 5(1), Τζέιμς 14(1), Μάντζου, Κοφινά, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 12(2), Γκέλντοφ 23, Σύρπα 2, Μόρις 29(4).
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 12(2), Κοτζαϊτση 3(1), Σιουμουρέκη 16(2), Σαμαντά 2, Κουτσουνούρη 14(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα, Μπαντόμα 6.
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 78-70
Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη
Δεκάλεπτα: 20-17, 38-26, 51-43, 70-58
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 25(2), Μούζοβιτς 3(1), Σαρηγιαννίδου 4(1), Μαρίνη 8(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 4, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 8, Μιχαηλίδου, Σίγκλεντον 18(1).
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 14, Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 3(1), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 5, Μόρτενσεν 19(3), Νάτσκου 7(1).
