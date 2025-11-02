MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επέστρεψαν στις νίκες Παναθλητικός και ΠΑΣ Γιάννινα - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών

Μπάσκετ
0
Επέστρεψαν στις νίκες ο Παναθλητικός και ο ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώντας της Ανόρθωσης Βόλου και το Αμύντα αντίστοιχα στην 5η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.

Ο Παναθλητικός μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι επικράτησε στην παράταση με 85-81 της Ανόρθωσης Βόλου, η οποία έμεινε ουραγός και χωρίς νίκη. Πιο εύκολα ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε με 70-58 τον Αμύντα, κάνοντας έτσι το 3/3 στην έδρα του.

Αποτελέσματα (2/11)
Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)
ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας 70-58

Σάββατο 1/11
Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80
Αθηναϊκός Qualco – Πανσερραϊκός 78-54
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97
Ρεπό: ΠΑΟΚ

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)
Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης
Δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 56-53, 73-73 (κ.δ.), 85-81 (παρ.)
Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 5(1), Τζέιμς 14(1), Μάντζου, Κοφινά, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 12(2), Γκέλντοφ 23, Σύρπα 2, Μόρις 29(4).
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 12(2), Κοτζαϊτση 3(1), Σιουμουρέκη 16(2), Σαμαντά 2, Κουτσουνούρη 14(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα, Μπαντόμα 6.

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 78-70
Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη
Δεκάλεπτα: 20-17, 38-26, 51-43, 70-58
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 25(2), Μούζοβιτς 3(1), Σαρηγιαννίδου 4(1), Μαρίνη 8(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 4, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 8, Μιχαηλίδου, Σίγκλεντον 18(1).
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 14, Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 3(1), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 5, Μόρτενσεν 19(3), Νάτσκου 7(1).

Δείτε τη βαθμολογία

γη
Επέστρεψαν στις νίκες Παναθλητικός και ΠΑΣ Γιάννινα - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών