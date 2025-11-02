Ξέσπασε ο Παπαθεοδώρου: «Παίζεται κουκλοθέατρο στο ελληνικό μπάσκετ - Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ξέσπασε μετά την ήττα του Αμαρουσίου κόντρα στην Μύκονο Betsson τονίζοντας πως παίζεται κουκλοθέατρο στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Συγχαρητήρια στην Μύκονο για τη νίκη, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Μύκονος το έλεγξε στο μεγαλύτερο διάστημα. Κάναμε την αντεπίθεσή μας αλλά στο τέλος δεν ολοκληρώσαμε.

Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα. Θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, δυνατοί, επιθετικοί για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης.

Είπα εγώ κάτι για την διαιτησία; Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης, παίζουμε ένα κουκλοθέατρο. Έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες, ωραία περνάμε».