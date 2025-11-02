Το πανόραμα της Stoiximan GBL μετά τις νίκες των Ολυμπιακού και Μυκόνου Betsson

Δείτε πως εξελίχθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Greek Basketball League μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής.

Ο Ηρακλής το πάλεψε κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος... πάτησαν το γκάζι και επικράτησαν με 103-87. Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής, η Μύκονος Betsson κατάφερε να πάρει το ματς, παρά την αντίδραση που έβγαλε στο τέλος το Μαρούσι (77-75).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66

Άρης Betsson - ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα 91-62

Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87

Μύκονος Betsson - Μαρούσι 77-75

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 5-0

2) AEK 4-1

3) ΠΑΟΚ 4-1

4) Παναθηναϊκός AKTOR 3-1

5) Προμηθέας Πάτρας 2-3

6) Κολοσσός Ρόδου 2-3

7) Περιστέρι 3-1

8) Καρδίτσα 2-2

9) Άρης 1-4

10) Ηρακλής 1-4

11) Πανιώνιος 0-5

12) Μαρούσι 1-2

13) Μύκονος 1-2

Η επόμενη αγωνιστική (6η):

8/11

16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson

16:00 Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR

18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι

9/11

13:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας