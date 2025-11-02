Το πανόραμα της Stoiximan GBL μετά τις νίκες των Ολυμπιακού και Μυκόνου Betsson

Ο Ηρακλής το πάλεψε κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος... πάτησαν το γκάζι και επικράτησαν με 103-87. Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής, η Μύκονος Betsson κατάφερε να πάρει το ματς, παρά την αντίδραση που έβγαλε στο τέλος το Μαρούσι (77-75).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος 78-76
Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66
Άρης Betsson - ΠΑΟΚ 73-78
Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα 91-62
Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87
Μύκονος Betsson - Μαρούσι 77-75
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 5-0
2) AEK 4-1
3) ΠΑΟΚ 4-1
4) Παναθηναϊκός AKTOR 3-1
5) Προμηθέας Πάτρας 2-3
6) Κολοσσός Ρόδου 2-3
7) Περιστέρι 3-1
8) Καρδίτσα 2-2
9) Άρης 1-4
10) Ηρακλής 1-4
11) Πανιώνιος 0-5
12) Μαρούσι 1-2
13) Μύκονος 1-2
Η επόμενη αγωνιστική (6η):
8/11
16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson
16:00 Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR
18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι
9/11
13:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας