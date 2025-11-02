Τρελό... φινάλε στη Μύκονο, με την ομώνυμη ομάδα να πετυχαίνει αγχωτική νίκη με 77-75 επί του Αμαρουσίου. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μια ανάσα από την ανατροπή, τρέχοντας σερί στο τέλος 0-18, φωνάζουν για φάουλ στα 10'' πριν το φινάλε στον Σάλας που θα τους έδινε και το προβάδισμα.

Παπαπέτρου Ζακεστίδης ήταν αποφασισμένοι να παίξουν ξεκάθαρα έδρα και στο πρώτο ημίχρονο η διαφορά του +8 διαμορφώθηκε κυρίως χάρη στις ελεύθερες βολές (17 έναντι 7) καθώς σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οι ομάδες είχαν παρόμοια στατιστική.

Εν τέλει, αυτή ήταν η πρώτη και ιστορική εντός έδρας νίκη για τη Μύκονο στην Stoiximan GBL, φτάνοντας έτσι το ρεκόρ της στο 2-2. Από την άλλη πλευρά, το Μαρούσι έπεσε στο 1-3, το οποίο πήγε να κλέψει το ματς στο τέλος, αφού ισοφάρισε σε 75-75 από το 75-57 και δεν μπόρεσε να προσπεράσει σπαταλώντας δύο ευκαιρίες, αλλά με υποψία φάουλ στη μία από τις δύο περιπτώσεις.

Για τους νικητές ο Κέντρικ Ρέι είχε 13 πόντους, ο Τάιρι Άπλμπι 12, μαζί με το νικητήριο καλάθι στο τέλος και ο Μάιλς Χέσον 11 πόντους. Για το Μαρούσι ο Μαξ Σάλας έβαλε 19 πόντους (οι 14 στο πρώτο ημίχρονο), ο Τζακόρι Ουίλιαμς πλησίασε το νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάριλ Μέικον είχε 12 πόντους, 5 ασίστ και 3 λάθη, μαζί με το τελευταίο μοιραίο στο φινάλε.

Αντέδρασε γρήγορα και προσπέρασε η Μύκονος Betsson

Το Μαρούσι μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και με τους Σάλας και Χατζηδάκη προηγήθηκε 2-8, όμως με τον Ρέι να βγαίνει μπροστά η Μύκονος αντέδρασε και ισοφάρισε σε 14-14. Κάναντι και Χέσον έδωσαν βοήθειες επιθετικά και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 20-16.

Οι δύο τελευταίοι μαζί με ένα καλάθι του Μάντζαρη έγραψαν το 31-24, αλλά οι Κινγκ και Σάλας κράτησαν το Μαρούσι κοντά στο σκορ (36-32), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 40-34, ενώ οι δύο ομάδες είχαν αθροιστικά 0/20 τρίποντα!

Επέστρεψε με σερί 0-18 το Μαρούσι, η νίκη με Άπλμπι στη Μύκονο

Με τρίποντο του Άμπλμπι η Μύκονος πήγε στο +9 (45-36), το Μαρούσι ήθελε να επιστρέψει και με πέντε διαδοχικούς πόντους του Ρέινολντς μείωσε σε 56-49, αλλά οι γηπεδούχοι βρίσκοντας λύσεις στη ρακέτα με τον Έβανς και από την περιφέρεια με τον Ρέι, έφτασαν στο 63-51 της τρίτης περιόδου.

Ο Σκουλίδας με τρίποντο έγραψε και το 66-51 και με τον ίδιο τρόπο ο Κάναντι το 71-54. Από την άλλη πλευρά σκόραρε πλέον μόνο ο Μέικον (71-57), ενώ ο Καββαδάς με δύο σερί καλάθια σημείωσε το +18 (75-57) στο 35'. Σε εκείνο το σημείο, Μέικον και Ουίλιαμς «ξύπνησαν» την ομάδα τους και ο Ρέινολντς με κλέψιμο, λέι απ και τρίποντο στη συνέχεια έφτασε το σερί στο 0-13 για το 75-70 στο 38'.

Το ματς είχε γίνει ντέρμπι, η Μύκονος έκανε λάθη και δεν είχε ευστοχούσε από μακριά, κι έτσι ο Ουίλιαμς με άλεϊ ουπ κάρφωμα και Σάλας με τρίποντο έφεραν το ματς στα ίσια (75-75) στα 54'' πριν το φινάλε μετά από σερί 0-18! Ο Κάναντι αστόχησε για τρεις στα 33'', το ίδιο και ο Μέικον, ο Σάλας μετά το επιθετικό ριμπάουντ ζήτησε φάουλ που δεν πήρε και στο transition ο Άπλμπι έγραψε το 77-75 στα 6''. Στο τέλος η μπάλα πήγε στον Μέικον, όμως έκανε λάθος και έτσι η Μύκονος πανηγύρισε την αγχωτική νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75

