Φουλ βίντεο από τον Αταμάν στους παίκτες, επέστρεψαν Ρογκαβόπουλος-Σαμοντούροβ

Ο Εργκίν Αταμάν ανέλυσε στους παίκτες του τα λάθη που έκαναν στο ματς με τη Μονακό, ενώ οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αφήνει πίσω του την ήττα από τη Μονακό και αφού έχει ρεπό στο πρωτάθλημα, ξεκινάει από τώρα την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/11) στο «Telekom Center Athens» ο Εργκίν Αταμάν έδωσε μεγάλη έμφαση στα λάθη που έγιναν στο Πριγκιπάτο. Πιο συγκεκριμένα, πριν την έναρξη ο Τούρκος κόουτς έδειξε στους παίκτες βίντεο με ανάλυση όσων δεν έκαναν σωστά για περισσότερη από 1,5 ώρα.

Τα θετικά νέα για το «τριφύλλι» είναι πως οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα. Από την άλλη, οι Καλαϊτζάκης, Χολμς και Λεσόρ έκανα θεραπεία και ατομικό.