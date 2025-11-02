Κάρι μετά την ήττα από τους Πέισερς: «Σε αυτή τη λίγκα πρέπει να είσαι επαγγελματίας»

Σκληρή κριτική του Κάρι προς τους συμπαίκτες του μετά την ήττα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς απο τους Πέισερς.

Οι Ιντιάνα Πέισερς μετά από 5 σερί ήττες, κατάφεραν επιτέλους να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη χρονιά με 114-109, ενάντια στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Μετά το παιχνίδι, ο Στιβ Κερ μίλησε στα ΜΜΕ και τόνισε ότι η νοοτροπία της ομάδας είναι λανθασμένη, ενώ σκληρή κριτική στους συμπαίκτες του έκανε και ο Στεφ Κάρι, ο οποίος τους παρότρυνε να είναι επαγγελματίες.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πρέπει να είσαι επαγγελματίας! Πρέπει να είσαι έτοιμος και προετοιμασμένος για όταν έρθει η ώρα, για να φέρεις τον καλύτερο σου εαυτό στο γήπεδο. Ακόμα και αν δεν είσαι σωματικά στο 100% πρέπει να ανταποκριθείς και να είσαι έτοιμος να ελέγξεις το παιχνίδι με το μυαλό σου. Αυτό το καταφέρνεις μέσω τις προετοιμασίας για το παιχνίδι».

Μετά την ήττα οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς υποχώρησαν στο 4-3 στη σεζόν.