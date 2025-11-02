«Έσπασε» ρεκόρ ο Ταβάρες: Career-high με 8 τάπες κόντρα στην Σαραγόσα

Ο Έντι Ταβάρες ήταν εκπληκτικός στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Σαραγόσα και «έγραψε» προσωπική ιστορία με 8 μπλοκ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Σαραγόσα για το πρωτάθλημα και δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 95-83. Πλέον, η «Βασίλισσα» έχει μπροστά της το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague.

Ο Έντι Ταβάρες ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο και τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ακόμη, είχε 8 τάπες και έτσι «έγραψε» προσωπική ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ, καθώς οι περισσότερες που είχε ήταν 6 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στις 13 Δεκεμβρίου του 2022.