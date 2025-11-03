Πλησιάζει το ντεμπούτο του Τζέιλεν Γκριν με τους Σανς

Ο Τζέιλεν Γκριν ταλαιπωρείται με τον τραυματισμό του στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και δεν έχει καταφέρει να κάνει ακόμα ντεμπούτο με τους Σανς. Βέβαια, αυτό είναι πιο κοντά από ποτέ.

Ο Τζέιλεν Γκριν αποτελεί ένα από τα νέα αποκτήματα των Σανς, αφού ήταν μέρος στην ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ. Βέβαια, δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει ντεμπούτο με την φανέλα της ομάδας του Φοίνιξ. Μάλιστα, δεν βρίσκεται στην αποστολή, ούτε για το επερχόμενο παιχνίδι ενάντια στους Σπερς, αφού έχει τραυματιστεί στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού.

Όμως, όλα δείχνουν ότι η αναμονή σύντομα θα λάβει τέλος. Σύμφωνα με το «Arizona Republic», ο γκαρντ άρχισε να παίρνει μέρος κανονικά στις προπονήσεις, ενώ αγωνίζεται και σε φιλικά παιχνίδια πέντε εναντίον πέντε.

Ο προπονητής του μάλιστα σε δηλώσεις του, είπε ότι η ομάδα και ο παίκτης το πάνε μέρα με τη μέρα, ενώ τόνισε πως είναι κοντά στην επιστροφή του.

Θυμίζουμε πως οι Σανς μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει αρνητικά τη σεζόν, αφού έχουν ρεκόρ 2-4.