Μπαρτζώκας: «Πιστεύω ότι ο Φουρνιέ έχει αποδείξει στην καριέρα του ποιος είναι»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον Εβάν Φουρνιέ και τόνισε πως έχει αποδείξει στην καριέρα του τι παίκτης είναι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ηρακλή γιατί με τον τρόπο που έπαιξε βοήθησε πάρα πολύ ώστε να γίνει ένα θεαματικό παιχνίδι. Έπαιξαν πολύ καλά επιθετικά, όχι τόσο αμυντικά. Εμείς παρασυρθήκαμε και γρήγορα έγινε ένα παιχνίδι επίδειξης. 'Σκοράρουμε-σκοράρετε' και ανεβαίνει το σκορ. Όπως είπα προηγουμένως και στην κάμερα της ΕΡΤ, από ότι μπορώ να καταλάβω μετά από δύο δύσκολα παιχνίδια Τετάρτης-Παρασκευής ενεργειακά και πνευματικά είναι δύσκολο να είσαι συγκεντρωμένος και 100% σε κάθε φάση. Αυτή είναι η κατάσταση, τη διαχειριστήκαμε όπως τη διαχειριστήκαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Έχουμε τώρα 3-4 προπονήσεις σημαντικές για εμάς μέχρι την Παρασκευή. Εύχομαι στον Σωτήρη Καραποστόλου και τον Ηρακλή καλή συνέχεια».

Για τον Φουρνιέ: «Πιστεύω ότι ο Εβάν Φουρνιέ έχει αποδείξει στην καριέρα του ποιος είναι. Δεν χρειάζεται ένα καλό δεκάλεπτο με τον Ηρακλή για να καταλάβουμε ότι είναι καλός παίκτης. Απλώς βρήκε το κίνητρο γιατί ανταγωνιζόταν με έναν αντίπαλο και "θύμωσε" μαζί του αθλητικά πλαίσια. Αυτό τον βοήθησε λίγο να βρει ρυθμό. Ένας παίκτης που έχει αυτήν την καριέρα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύει στον εαυτό του. Πολύ γρήγορα θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα, όπως και όλη η ομάδα».