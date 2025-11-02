Λαρεντζάκης: «Μόνο νίκη κόντρα στην Παρτιζάν, δεν θέλουμε άλλη ήττα στην έδρα μας»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή μίλησε για τον αγώνα με την Παρτιζάν και τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δε θέλουν να χάσουν ξανά στην έδρα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ξεκινήσαμε νωχελικά το ματς, δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια. Το σημαντικό είναι να βρίσκουμε ρυθμό και να παίρνουμε τη νίκη. Μπορεί να παίζει ρόλο η ώρα αλλά είναι μετά από μία επίπονη εβδομάδα, μετά από ματς με μεγάλη ένταση στην Ευρωλίγκα αυτά τα παιχνίδια.

Θέλουμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας για να συνεχίσουμε να νικάμε ματς πιο εύκολα. Είμαστε καλά στην βαθμολογία, και πέρσι ίδιο ρεκόρ είχαμε. Συνεχίζουμε, θέλει αρκετή συγκέντρωση.

Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ματς ελληνικού πρωταθλήματος με Ευρωλίγκας. Ο Χολ είναι αθλητικός, με καρφώματα, τάπες. Αυτό είναι το παιχνίδι του.

Μόνο η νίκη στο μυαλό μας με την Παρτιζάν. Δεν θέλουμε άλλη ήττα στην έδρα μας».