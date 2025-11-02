Μωραΐτης: «Ήταν από τις καλύτερες εκδοχές του Ηρακλή - Μου έλειψε το καλοκαίρι η Εθνική»

Ο Δημήτρης Μωραΐτης σε δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Ηρακλή αλλά και στην Εθνική Ελλάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Ήταν μία από τις καλύτερες εκδοχές του Ηρακλή σήμερα. Έχουμε ταλέντο, χημεία, πολύ καλή ομάδα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά, προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, τον εαυτό μας. Μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι, βγάζουμε αντίδραση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι.

Πολύ καλό το ποσοστό στα τρίποντα. Δουλεύουμε, μας βγήκε σήμερα. Μακάρι να συνεχίσει να μας βγαίνει γιατί το χρειαζόμαστε ως ομάδα.

Είναι άδικο που την πληρώνει ο προπονητής. Μας ταρακούνησε που έφυγε ο Σιγάλας. Πρέπει να διαγράψουμε ότι έχει γίνει και να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε.

Το μυαλό μας είναι στο ματς με την Ρόδο. Καλό που έχουμε το ρεπό γιατί ο νέος προπονητής θα μπορέσει να μας μάθε τα συστήματά του. Να μας μάθει, να τον μάθουμε και εμείς. Θα μας κάνει καλό αυτό.

Μου αρέσει η Θεσσαλονίκη και η ομάδα. Πάμε καλά και αν πάει λίγο καλύτερα η ομάδα θα είμαι πολύ χαρούμενος. Η Εθνική μου έλειψε το καλοκαίρι και συγχαρητήρια στα παιδιά για το μετάλλιο. Έρχονται και τα παράθυρα, ανυπομονώ».