Ο Ηρακλής αποδείχθηκε «σκληρό» καρύδι για παραπάνω από 35' στο ΣΕΦ, ωστόσο ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε στο τέλος φτάνοντας τελικά στη νίκη με 103-87. Κυρίαρχος στις ρακέτες ο Ντόντα Χολ (23π. 10/10δ.), πρώτος σκόρερ ο Βεζένκοφ (27π.)

Ο Ηρακλής έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό για παραπάνω από 35' και με όπλο του το τρίποντο (16/31τρ.) έβαλε προβληματισμούς στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι στο φινάλε σοβαρεύτηκαν και έφτασαν εύκολα στην τελική επικράτηση (103-87).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει μόνη πρώτη και αήττητη στο πρωτάθλημα (5-0), με τον «Γηραιό» να πέφτει στο 1-4.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν πρώτος σκόρερ με 27 πόντους και 11/16 σουτ, με τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό με 23 πόντους (10/10δ.) με 6 ριμπάουντ. Καλή παρουσία του Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη ο Ράιτ Φόρμαν έκανε ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα με 20 πόντους και 5/8τρ., με τον Ντάρκ Κέλι να συμπληρώνει επίσης 20 πόντους με 6/10τρ. Θετικός ο Λανς Ουέρ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ανταγωνιστικός ο Ηρακλής, πήρε προβάδισμα με καταιγισμό τριπόντων

«Ζεστός» από το τρίποντο μπήκε ο Ηρακλής, με τον Φάντεμπερκ και τον Ράιτ-Φόρμαν να δίνουν αέρα 6π. στην ομάδα τους (0-6). Ο «Γηραιός» είχε βρει ρυθμό από τα 6.75μ. (3/3τρ.) με τους «ερυθρόλευκους» να μην βγάζουν ένταση στην άμυνα τους και τον Ηρακλή να αυξάνει την διαφορά του στο +8 (6-14 στο 3’). Ο Ουόρντ έδωσε ενέργεια και σκορ στον Ολυμπιακό που έφερε το ματς στα ίσα με (14-14 στο 6’), με τον Βεζένκοφ να δίνει λύσεις από την ρακέτα. Ο Χολ βρήκε τους πρώτους του πόντους από το ζωγραφιστό για να βάλει μπροστά τους Πειραιώτες 22-18, με τον Ηρακλή να απαντά με σερί 5-0 για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +1 (22-23).

Σόου του Χολ με συνεχόμενα καρφώματα, διψήφιο προβάδισμα για τους «ερυθρόλευκους»

Με τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό ο Ολυμπιακός, διατήρησε το υπέρ του προβάδισμα, με τον Αμερικανό ψηλό να σκοράρει μόνο με καρφώματα στο καλάθι του Ηρακλή. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση τους, άνοιξαν τον ρυθμό δίνοντας για πρώτη φορά διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (+10, 44-34 στο 16’). Ο Χολ έκανε ότι ήθελε στο αντίπαλο καλάθι (17π. 8/8δ.), με τους Πειραιώτες να μετρούν 18/22δ. και 0/6τρ. για το 48-38. To φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τον Ολυμπιακό στο +10 (50-40), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει ανεβάσει την ένταση της και στις δυο πλευρές του παρκέ, την ώρα που ο Ηρακλής έβγαζε σημάδια κούρασης.

Τρίποντη… καταιγίδα από τον Ηρακλή που πήρε προβάδισμα, απάντησε με το ίδιο νόμισμα ο Φουρνιέ

Με 6-0 σερί μπήκε ο Ηρακλής στο δεύτερο μέρος, μειώνοντας στο -4 (50-46), με τον Ράιτ Φόρμαν να κάνει φοβερή δουλειά από τα 6.75μ. ρίχνοντας την διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου. Ο Ολυμπιακός έβγαζε στο παιχνίδι του την νωθρότητα του πρώτου δεκαλέπτου, με τον «Γηραιό» να παίρνει ξανά τα ηνία του σκορ (57-58 στο 25’), με τρίποντη «παράσταση» του Ράιτ Φόρμαν (20π. 5/7τρ.). Λαρεντζάκης και Μιλουτίνοφ έδωσαν επιθετικές λύσεις στους «ερυθρόλευκους« (62-58) , με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής (67-66 στο 27’) με όπλο τους το τρίποντο (13/25τρ.). Ο Φουρνιέ ανέλαβε δράση στο φινάλε του δεκαλέπτου, με τον Γάλλο γκαρντ να σκοράρει συνεχόμενα από τα 6.75μ. για το 76-67 των Πειραιωτών στο φινάλε της 3ης περιόδου.

Έβαλε πίεση στον Ολυμπιακό ο Ηρακλής, σοβαρεύτηκαν και έφτασαν στη νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα του για να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση, με τον Ηρακλή να αποδεικνύεται σκληρό καρύδι. Ο Φουρνιέ ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανοίγουν την διαφορά στο +15 (82-67). Ο Ντάρκο Κέλι επανέφερε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα με νέο τρίποντο (85-76 στο 34') με τον Πουλιανίτη να μειώνει στο -7 (85-78). Ο Ηρακλής διατηρούσε το ανταγωνιστικό του πρόσωπο (91-84 στο 37'), με τον Βεζένκοφ να σκοράρει μέσα από την ρακέτα για το 93-84. Ο Σέιμπεν Λι με τρίποντο από την γωνία ανέβασε την διαφορά πάνω από τους 10π. (+12, 96-84 στο 38'), με τον Νετζήπογλου να «σφραγίζει» τη νίκη των «ερυθρολεύκων» (+14, 98-84 στο 38'). Ο Ολυμπιακός έφτασε τελικά στη νίκη με 103-87, με τον Ηρακλή να κερδίζει τις εντυπώσεις με την εμφάνιση του.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87.

