Εισβολή οπαδών του Ολυμπιακού στο παρκέ του ΣΕΦ - Άφαντη η Αστυνομία και η ΔΕΑΒ (vid)

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού θέλησαν να βγάλουν φωτογραφία στο παρκέ του ΣΕΦ και 10-15 οπαδοί του Ολυμπιακού εισέβαλαν στο παρκέ καθώς η ΕΛΑΣ σε ένα ακόμα παιχνίδι στον Πειραιά ήταν απούσα. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη ΔΕΑΒ.

Ο Παναθηναϊκός παίζοντας μπάσκετ για... σεμινάριο πέρασε εύκολα από την αίθουσα 5 του ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να παραμένει μόνη πρώτη και αήττητη.

Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» που έκαναν sold-out στην αναμέτρηση εξαντλώντας και τα 200 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία, φαίνεται πως δεν άντεξαν την ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο και μετά το τέλος της αναμέτρησης θέλησαν να «μπουκάρουν» στο παρκέ.

Συγκεκριμένα την ώρα που οι παίκτριες του Παναθηναϊκού θέλησαν να βγάλουν φωτογραφία στο παρκέ του ΣΕΦ, 10-15 οπαδοί των Πειραιωτών εισέβαλαν στο παρκέ, με την ΕΛΑΣ να είναι εκκωφαντικά απούσα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Ιωάννα Χατζηλεοντή που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του καναλιού που μετέδιδε τον αγώνα και παρέμεινε στο παρκέ για να μιλήσει έφυγε άμεσα από το flash interview όταν διαπίστωσε την εισβολή των 10-15 χούλιγκαν.

Στα τηλεοπτικά πλάνα μάλιστα με το ζόρι διακρίνεται ένας αστυνομικός, απόδειξη της εκκωφαντικής απουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία έχει αναθέσει στη Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά τη φύλαξη στα ντέρμπι του ΣΕΦ.

Με την αναμέτρηση να έχει ολοκληρωθεί το απόγευμα του Σαββάτου, και τα video από το... ντου των οπαδών του Ολυμπιακού να έρχονται σε δημοσιότητα λίγες ώρες μετά το ματς, η ΔΕΑΒ παραμένη άφαντη μέχρι σήμερα.

Δείτε το video: