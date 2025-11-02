Κυρίαρχος στην ρακέτα ο Χολ με συνεχόμενα καρφώματα (vid)

Ο Ντόντα Χολ κυρίαρχησε στις δυο ρακέτες, με τον Αμερικανό σέντερ να «φορτώνει» με συνεχόμενα καρφώματα το καλάθι του Ηρακλή, μετρώντας 19π. με 8/8δ.