STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE Κυρίαρχος στην ρακέτα ο Χολ με συνεχόμενα καρφώματα (vid) 02-11-2025 13:51 ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Ηρακλής Ο Ντόντα Χολ κυρίαρχησε στις δυο ρακέτες, με τον Αμερικανό σέντερ να «φορτώνει» με συνεχόμενα καρφώματα το καλάθι του Ηρακλή, μετρώντας 19π. με 8/8δ.