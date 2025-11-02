Aπίθανη... ποδιά του Μωραϊτη στον Νιλικίνα (vid)

Ο Μωραϊτης προσέφερε θέαμα... αλά ποδόσφαιρο στο ΣΕΦ, με τον Έλληνα γκαρντ να κάνει ποδιά στον Φρανκ Νιλικίνα στην φάση του παιχνιδιού.