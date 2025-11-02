Και ο Σμαρτ πιστεύει στον Ντόντσιτς: «Μπορεί να έχει μέσο όρο 40 πόντους»

Μετά τον Όστιν Ριβς και ο Μάρκους Σμαρτ ανέφερε πως ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να τελειώσει τη σεζόν με 40 πόντους μέσο όρο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετώπισαν τους Μέμφις Γκρίζλις στην επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς στην αγωνιστική δράση. Οι «Λιμνάνθρωποι» επικράτησαν με 117-112 και ο Σλοβένος τελείωσε τον αγώνα με 44 πόντους (και 12 ριμπάουντ-6 ασίστ).

Έτσι, σε 3 ματς ο 26χρονος έχει κατά μέσο όρο 45,3 πόντους και ο Μάρκους Σμαρτ πιστεύει πως μπορεί ολοκληρώσει τη σεζόν με 40 πόντους μ.ο. «Φυσικά, φυσικά» απάντησε όταν ρωτήθηκε και ολοκλήρωσε: «Δεν βλέπω γιατί όχι. Κάνουμε καλή δουλειά στο να κάνουμε τη δική του δουλειά ευκολότερη, ώστε να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει».

Θυμίζουμε πως και ο Ριβς είχε δηλώσει ότι ο Ντόντσιτς μπορεί να τελειώσει την χρονιά με 40 πόντου μέσο όρο.