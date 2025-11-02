Το… τριπλό μπαμ του Παναθηναϊκού και τι σηματοδοτεί ο θρίαμβος κόντρα σε όλους

Αθηναϊκός πρώτα και τώρα Ολυμπιακός, με την γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού να αποτελεί την απάντηση του αθλητισμού απέναντι στον… σκοταδισμό που επιβάλλουν στο μπάσκετ. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η τεράστια, μυθική και σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επιτεύχθηκε προ ημερών στην Ισπανία. Ένα «διπλό» το οποίο πραγματικά δοξάζει και ισχυροποιεί το στάτους του τμήματος μπάσκετ γυναικών των «πράσινων».



Η επικράτηση στο ντέρμπι στο sold out βοηθητικό του ΣΕΦ, ήταν ένα αποτέλεσμα που έχει ξαναγίνει, θα ξαναγίνει και δεν αποτέλεσε έκπληξη. Αυτή τη στιγμή η διαφορά των δύο ομάδων αγωνιστικά, φάνηκε. Μόνο η τύχη και η χαλάρωση μπορούσε να απειλήσει το «τριφύλλι» κι αυτό έγινε ως ένα σημείο, γι’ αυτό και πήγε το ματς στην παράταση. Εκεί αποκαταστάθηκε η τάξη.



Το γόητρο έχει τεράστια σημασία φυσικά, όμως ακόμη κι έτσι οι πάντες στον Παναθηναϊκό ξέρουν καλά πως απέκτησαν ένα πλεονέκτημα απέναντι στον αιώνιο. Δεν κρίθηκε κάποιος τίτλος και η σεζόν έχει δρόμο ακόμα.



Η σημασία της επικράτησης όμως, είναι διαφορετική. Συμβολική επαναστατικής μορφής. Χωρίς να το επιδιώκει κανείς, αλλά το επιβάλλουν οι ίδιες οι καταστάσεις, τα μυαλά και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο μπάσκετ.



Τα «διπλά» του Παναθηναϊκού στον Αθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, είναι ο θρίαμβος της καθαρότητας. Η νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Του καλού κόντρα στο «κακό». Όπου «κακό», δεν εννοούμε τα σωματεία που ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό και κάνουν τη δική τους προσπάθεια, αλλά τις νοοτροπίες πίσω απ’ την τωρινή τους εποχή.



Πάνω απ’ όλα θρίαμβος κόντρα στον τρόπο που διοικείται το μπάσκετ. Είχε φανεί περισσότερο με την ομάδα του Βύρωνα, αλλά είναι γνωστό πως και ο Ολυμπιακός αποτελεί… χαϊδεμένο παιδί του συστήματος. Το οποίο θέλει να ορίζει τις τύχες του αθλήματος και το κάνει σε μεγάλο βαθμό, όπως έχει φανεί σε άνδρες και γυναίκες.



Στον Βύρωνα ήταν ο… Πουκλ των φτωχών ονόματι Σπυρόπουλος, χθες ζήλεψε τον Ράντοβιτς ο Τεφτίκης.

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, «σμπαράλιασαν» αυτό το «σύστημα» μέσα σε ένα μήνα δύο φορές. Μπορεί να αντέξει σε βάθος χρόνου παίζοντας απέναντι σε όλους αυτούς; Καθόλου εύκολο σίγουρα.

Πήγε όμως και σήκωσε το κεφάλι με αθλητική ανωτερότητα στα «σπίτια» των συγκεκριμένων αντιπάλων. Με το μισό μπάτζετ από τον Αθηναϊκό των 7 ξένων και των Ελληνίδων που μάζεψε για να αποδεκατίσει τον Παναθηναϊκό. Και με ισοδύναμο μπάτζετ με τον αιώνιο αντίπαλο του.

Το τέλος κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι. Προς το παρόν όμως και κουβαλώντας τις νίκες στα πλέι οφ, το 1-0 απέναντι σε Αθηναϊκό και Ολυμπιακό, τους οποίους υποδέχεται στον Β γύρο στη Λεωφόρο, αφήνει υποσχέσεις και ελπίδες για κάτι που λίγοι πίστευαν στο ξεκίνημα της σεζόν. Τόσο λίγοι ώστε σε Βύρωνα και ΣΕΦ, ο άσος έδινε 1.20 και το διπλό 6,00 και 4,20 αντίστοιχα. Τόσο πολύ είχαν υποτιμήσει τη Φιτζέραλντ, τη Μπράουν, τη Βίτολα, δηλαδή παίκτριες με μεγάλες παραστάσεις.



Δε χρειάζεται καν να κοιτάμε τα χρώματα όμως. Είναι η νίκη του αθλητισμού, του ευ αγωνίζεσθαι, κόντρα σε αυτό το… κάτι που έχει μετατραπεί το μπάσκετ. Ειδικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, βλέπουμε να «χορεύουν» τα μπάτζετ, ομάδες μια σεζόν βάζουν πολλά λεφτά, έχουν κάθε είδους εύνοια και έτσι κρίνονται οι τύχες του σπορ. Με τα ανάλογα μηνύματα που στέλνει αυτό προς κάθε κατεύθυνση.



Τώρα έγινε το αντίθετο. Μια ομάδα που βασίζεται στην προσπάθεια, το μεράκι, τη δουλειά, τη συνέχεια και τη συνέπεια. Χωρίς Ομοσπονδίες, χωρίς διαιτητές, πάει και νικάει όσα βρίσκονται απέναντι.

Η Σελέν Ερντέν το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Τα μπάτζετ δεν μετράνε όταν μπαίνεις στο γήπεδο, εκεί μετράει η καρδιά και το ταλέντο που έχεις. Κι ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά συνδύασε πλέον και τα δύο. Χάρη στη διοίκηση Βρανόπουλου που «έχωσε» λεφτά φέτος και στο μπάσκετ και στα βόλεϊ και στο πόλο και παντού έχουν δημιουργηθεί ανταγωνιστικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε μέσα από τον Βύρωνα, μέσα από την Αβενίδα και μέσα από τον Ολυμπιακό. Οχι κι άσχημα για αρχή.

Γιατί πήρε την πιο πολλά υποσχόμενη Ελληνίδα παίκτρια της επόμενης δεκαετίας, την Ιωάννα Κριμίλη, έχει το πολυεργαλείο Χατζηλεοντή, επένδυσε πάνω στη Γαλανόπουλος τη στιγμή που έπαιρνε Ελληνικό διαβατήριο πιάνοντας στον ύπνο όλη την αγορά και βρήκε 4 ξένες που πρώτα από όλα είναι καλές συμπαίκτριες και μετά είναι και φοβερές παίκτριες.

Ολα αυτά τα πήρε η Ερντέν και τα έκανε ΕΝΑ. Με ρόλους, οργάνωση, σοβαρότητα.

Και επειδή τρώγοντας ανοίγει πάντα η όρεξη, την Τετάρτη έχει μια χρυσή ευκαιρία για νίκη πρόκριση κόντρα στη Νεπτούνας στον Χολαργό. Το ευρωπαϊκό στοίχημα είναι το επόμενο που πρέπει να κερδηθεί. Κι εκεί, δεν υπάρχει «σύστημα», εκεί μετράει μόνο η απόδοσή σου…

