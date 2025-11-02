Το παιδί... θαύμα της Μπαρτσελόνα που φέρνει στον Ουεμπανιάμα (vid)

O 14χρονος Μοχάμεντ Νταμπόνε από την Μπουργκίνα Φάσο είναι το παιδί... θαύμα της Μπαρτσελόνα και στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης στο clasico U22 είχε δυο καρφώματα αλά Ουεμπανιάμα

Η ακαδημία της Μπαρτσελόνα συνηθίζει να βγάζει... διαμαντάκια. O 14χρονος Μοχάμεντ Νταμπόνε από την Μπουργκίνα Φάσο αποτελεί το... παιδί θαύμα των «μπλαουγκράνα». Τα αθλητικά του - και όχι μόνο - προσόντα του εντυπωσιάζουν καθώς έχει ύψος 2,10μ. και τα χαρακτηρηστικά του φέρνουν στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Νταμπόνιε συμμετείχει ήδη στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας, και το βράδυ του Σαββάτου «έλαμψε» η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ με 81-73, κάνοντας δυο φοβερά καρφώματα.

Ο γεννημένος στην Μπουρκίνα Φάσο άσος σε 19 λεπτά είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ προσφέροντας δυο απίθανο προς τον κόσμο των Μπλαουγκράνα που γέμισε το Palau (2.000 θεατές). Δ

Δείτε εδώ τις δυο εντυπωσιακές φάσεις:

Mohamed Dabone sadece 14 yaşında 🤯pic.twitter.com/WSVMhH0KfX — mackolik (@mackolik) November 2, 2025