Το παιδί... θαύμα της Μπαρτσελόνα που φέρνει στον Ουεμπανιάμα (vid)

Η ακαδημία της Μπαρτσελόνα συνηθίζει να βγάζει... διαμαντάκια. O 14χρονος Μοχάμεντ Νταμπόνε από την Μπουργκίνα Φάσο αποτελεί το... παιδί θαύμα των «μπλαουγκράνα». Τα αθλητικά του - και όχι μόνο - προσόντα του εντυπωσιάζουν καθώς έχει ύψος 2,10μ. και τα χαρακτηρηστικά του φέρνουν στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.
Ο Νταμπόνιε συμμετείχει ήδη στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας, και το βράδυ του Σαββάτου «έλαμψε» η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ με 81-73, κάνοντας δυο φοβερά καρφώματα.
Ο γεννημένος στην Μπουρκίνα Φάσο άσος σε 19 λεπτά είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ προσφέροντας δυο απίθανο προς τον κόσμο των Μπλαουγκράνα που γέμισε το Palau (2.000 θεατές). Δ
Δείτε εδώ τις δυο εντυπωσιακές φάσεις:
