Αντετοκούνμπο: «Δεν θέλω να μιλήσω για την τελευταία φάση για να μη φάω πρόστιμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του δεν θέλησε να σχολιάσει την τελευταία φάση της αναμέτρησης των Μπακς με τους Κινγκς, γιατί όπως ανέφερε θα δεχτεί πρόστιμο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ξέραμε ότι θα χάσει τη δεύτερη βολή ο Γκριν, καταφέραμε να πάρουμε την μπάλα στο ριμπάουντ, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω τι έγινε μετά. Δεν θέλω να φάω πρόστιμο», είπε ο 30χρονος σούπερ σταρ μιλώντας στα αποδυτήρια μετά το ματς.



Πάντως παραδέχτηκε πως οι Κινγκς ήταν καλύτεροι και το ήθελαν περισσότερο. «Το Σακραμέντο έπαιξε πιο… απεγνωσμένα σε σχέση με μας. Αρχίσαμε καλά το ματς, αλλά μετά σηκώσαμε το πόδι από το γκάζι και δεν παίζαμε στο επίπεδό μας. Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο κάναμε μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κέρδισαν δίκαια, αν δεν παίξεις άμυνα, δεν μπορείς να κερδίσεις. Σήμερα βάλαμε 133 πόντους και χάσαμε»