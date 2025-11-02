Γιάννης για το μαυρισμένο μάτι: «Σταμάτησα κάποιον από το να κλέψει τσάντα από μια κυρία»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του έδωσε εξηγήσεις για το μαυρισμένο μάτι του, σημειώνοντας πως σταμάτησε κάποιον από το να κλέψει τσάντα από μια κυρία.

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα»

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή, ο 30χρονος σούπερ σταρ απάντησε καταφατικά.