Δοκιμασία στα Ιωάννινα για τον Αμύντα - Εντός με την Ανόρθωση Βόλου ο Παναθλητικός

Ο Παναθλητικός υποδέχεται την Ανόρθωση Βόλου και ο Αμύντας τον ΠΑΣ Γιάννινα στα παιχνίδια που ρίχνουν την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Με δυο παιχνίδι το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών. 

Ο Παναθλητικός φιλοξενεί την Ανόρθωση Βόλου (13:30), με την φιλοξενούμενη ομάδα να αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Αμύντας υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα (17:00). 

Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής

Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80
Αθηναϊκός Qualco – Πανσερραϊκός 78-54
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97

Κυριακή 2/11
Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης (Μοσχοτόγλου)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη (Τζαμάκου)
Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco     9       385-294 91
2) Παναθηναϊκός 8      357-275 82
3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   8      356-341 15
4) Πανσερραϊκός 8      336-333 3
5) Ολυμπιακός     7      348-284 64
6) Πρωτέας Βούλας    7      371-386 -15
7) ΠΑΣ Γιάννινα    6      283-310 -27
8) ΠΑΟΚ 5      288-336 -48
9) Παναθλητικός  4      213-233 -20
10) Αμύντας 4      230-308 -78
11) Ανόρθωση Βόλου 3      180-247 -67

*ΠΑΣ Γιάννινα, Αμύντας, Παναθλητικός και Ανόρθωση Βόλου έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)

Αθηναϊκός-Παναθλητικός
Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
Αμύντας-Πρωτέας Βούλας
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου
Ρεπό: ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

