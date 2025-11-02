Δοκιμασία στα Ιωάννινα για τον Αμύντα - Εντός με την Ανόρθωση Βόλου ο Παναθλητικός

Ο Παναθλητικός υποδέχεται την Ανόρθωση Βόλου και ο Αμύντας τον ΠΑΣ Γιάννινα στα παιχνίδια που ρίχνουν την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Με δυο παιχνίδι το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Ο Παναθλητικός φιλοξενεί την Ανόρθωση Βόλου (13:30), με την φιλοξενούμενη ομάδα να αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Αμύντας υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα (17:00).

Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής

Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80

Αθηναϊκός Qualco – Πανσερραϊκός 78-54

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97

Κυριακή 2/11

Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης (Μοσχοτόγλου)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη (Τζαμάκου)

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 9 385-294 91

2) Παναθηναϊκός 8 357-275 82

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 8 356-341 15

4) Πανσερραϊκός 8 336-333 3

5) Ολυμπιακός 7 348-284 64

6) Πρωτέας Βούλας 7 371-386 -15

7) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 4 230-308 -78

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

*ΠΑΣ Γιάννινα, Αμύντας, Παναθλητικός και Ανόρθωση Βόλου έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)

Αθηναϊκός-Παναθλητικός

Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

Αμύντας-Πρωτέας Βούλας

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας