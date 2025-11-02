Δοκιμασία στα Ιωάννινα για τον Αμύντα - Εντός με την Ανόρθωση Βόλου ο Παναθλητικός

Με δυο παιχνίδι το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
Ο Παναθλητικός φιλοξενεί την Ανόρθωση Βόλου (13:30), με την φιλοξενούμενη ομάδα να αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Αμύντας υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα (17:00).
Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής
Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80
Αθηναϊκός Qualco – Πανσερραϊκός 78-54
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97
Κυριακή 2/11
Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης (Μοσχοτόγλου)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη (Τζαμάκου)
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 9 385-294 91
2) Παναθηναϊκός 8 357-275 82
3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 8 356-341 15
4) Πανσερραϊκός 8 336-333 3
5) Ολυμπιακός 7 348-284 64
6) Πρωτέας Βούλας 7 371-386 -15
7) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27
8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48
9) Παναθλητικός 4 213-233 -20
10) Αμύντας 4 230-308 -78
11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67
*ΠΑΣ Γιάννινα, Αμύντας, Παναθλητικός και Ανόρθωση Βόλου έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)
Αθηναϊκός-Παναθλητικός
Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
Αμύντας-Πρωτέας Βούλας
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου
Ρεπό: ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας