Άνετο πέρασμα των Ρόκετς από την Βοστώνη

Οι Χιούστον Ρόκετς πανηγύρισαν άνετη νίκη στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 128-101.

Οι Τεξανοί, κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, επέβαλλαν τον ρυθμό τους και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο από τους Σέλτικς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των «Ρουκετών», που έχουν πλέον ρεκόρ 3-2, ενώ αντίθετα οι «Κέλτες» γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους την φετινή σεζόν και έπεσαν στο 3-4.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Μπέιλορ Σέιερμαν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ.

