Οι Μάτζικ ισοπέδωσαν τους Ουίζαρντς

Οι Ορλάντο Μάτζικ έστησαν πάρτι κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με το επιβλητικό 125-94.

Οι Μάτζικ έψαχναν μια επιβλητική νίκη και δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο αντίπαλο από τους Ουίζαρντς, που βρίσκονται σε φάση αναδόμησης και δεν έχουν βλέψεις για κάτι μέσα στη σεζόν.

Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν από την αρχή του αγώνα, πήραν από νωρίς διψήφια διαφορά και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, που τους επέτρεψε να κάνουν και διαχείριση στο ρόστερ τους.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μάτζικ, με τον Κισόν Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης