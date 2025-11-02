Επιτέλους νίκη για τους Πέισερς!

Την πρώτη τους νίκη την φετινή σεζόν πανηγύρισαν οι Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 114-109.

Οι περσινοί φιναλίστ του NBA, την φετινή σεζόν έχουν επηρεαστεί σε τεράστιο βαθμό από τον τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και την φυγή του Μάιλς Τέρνερ, με αποτέλεσμα να κάνουν κάκιστο ξεκίνημα μετρώντας πέντε σερί ήττες.

Στο ματς με τους Ουόριορς, όμως αυτό το αρνητικό σερί ηττών σταμάτησε, αφού οι Πέισερς, με μεγάλη ανατροπή στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, πανηγύρισαν την πρώτη του νίκη για φέτος.

Oι Πέισερς βρίσκονταν πίσω στο σκορ στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα και φλέρταραν με την έκτη σερί ήττα τους, όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν επί μέρους 32-21 στην τέταρτη περίοδο, έκαναν την ανατροπή και έσπασαν την... κακοδαιμονία τους.

Ο Κουέντον Τζάκσον με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πέισερς, ενώ από την πλευρά των Ουόριορς ξεχώρισε ο Τζίμι Μπάτλερ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης