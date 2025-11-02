Οι Τίμπεργουλβς ξέσπασαν στους Χόρνετς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς μετά τις ήττες από Λέικερς και Νάγκετς, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, διαλύοντας τους Σάρλοτ Χόρνετς με 105-122.

Οι Χόρνετς έχοντας και το αβαντάζ της έδρας, μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 31-25, όμως στη συνέχεια οι Τίμπεργουλβς ισορρόπησαν την κατάσταση.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερη εικόνα, αλλά δεν κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά κάτω από τους έξι πόντους μέχρι το ημίχρονο (56-50), κάνοντας την αντεπίθεσή τους στο δεύτερο μέρος.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι «Λύκοι» ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 18-36, όχι μόνο πήραν τα ηνία του αγώνα αλλά και διψήφια διαφορά (74-86), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη τους.

Στην τελευταία περίοδο οι Τίμπεργουλβς, κατάφεραν να διατηρήσουν και να αυξήσουν το προβάδισμά τους πανηγυρίζοντας την τρίτη τους νίκη την φετινή σεζόν (3-3 το ρεκόρ τους).

Ο Τζούλιους Ραντλ με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Μάιλς Μπρίτζες να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς, έχοντας 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

